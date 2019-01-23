ليبرمان يهاجم نتنياهو لتحويل الأموال القطرية لغزة

قال وزير الحرب الإسرائيلي السابق أفيدور ليبرمان إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قدَّم اليوم القاعدة التي من خلالها يمكن تنفيذ عمليات ضد إسرائيل، في إشارة إلى سماح الكابنيت بدخول أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة.

يشار إلى أن الأموال القطرية دخلت قطاع غزة في المرة الأولى حينما كان ليبرمان يتولى حقيبة وزارة الجيش، قبل أن يقدم على الاستقالة.

ويتخذ ليبرمان من الأموال القطرية وسيلة لتحسين وضعه الانتخابي في الانتخابات الإسرائيلية المبكرة، مدعياً أن هذه الأموال تتحول إلى أعمال ضد "إسرائيل".

وكان المجلس الوزاري المصغر، وافق مساء اليوم، بدخول الأموال القطرية، خشية التصعيد يوم الجمعة القادمة، ووصل السفير القطري محمد العمادي بعد القرار لقطاع غزة قادماً من مدينة القدس المحتلة حيث كان يتواجد ويبذل جهوداً مع نائب المبعوث الأممي للأمم المتحدة لتثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة.