محمد صلاح يثير الجدل في رسالة مبهمة!

أفادت تقارير صحفية، بأن النجم المصري المحترف في الدوري الإنجليزي الممتاز، محمد صلاح، واصل إثارة الجدل بتصرف جديد.

وجاء ذلك بعدما قام صلاح بنشر تغريدة مبهمة، أمس الثلاثاء، عبر حسابه على موقع تويتر، ذكر فيها "قرار 2019، حان وقت التواصل الحقيقي".

وفي صباح اليوم الأربعاء، لم يعد حساب النجم المصري موجودًا، مع ظهور رسالة "عذرًا هذه الصفحة غير موجودة" عند محاولة الدخول إلى صفحة محمد صلاح على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وبات اللاعب محمد صلاح، مثيرًا للجدل في تغريداته الأخيرة، حيث قام في أكثر من مرة، بحذف بعض التغريدات، لكن هذه المرة قام بحذف حسابه أو تعطيله مؤقتًا.

وعلق أحد متابعي صلاح على حذف حسابه بقوله "إلى أين ذهب؟"، وآخر سأل صلاح في تغريدته الأخيرة "التواصل سيكون مع من؟".