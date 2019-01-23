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الاحتلال ينشر منظومة القبة الحديدية في مدينة بئر السبع قرب غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:54 - 23 يناير 2019
قبة حديدية "إسرائيلياً" قبة حديدية "إسرائيلياً"
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ذكرت وسائل إعلام عبرية أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" نصب ، مساء اليوم الأربعاء،  منظومة القبة الحديدية في مدينة بئر السبع جنوب فلسطين المحتلة، تحسباً لأي طارئ مع قطاع غزة.

وأظهرت صور عن نشر جيش الاحتلال "الإسرائيلي" لشاحنة تقل منظومة للقبة الحديدية في طريقها لنصبها في مدينة بئر السبع، تحسباً لأي طارئ إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد شن سلسلة غارات استهدفت مواقع للمقاومة أمس، ما أدى لاستشهاد مقاوم وإصابة ثلاثة آخرين. بزعم أن جندياً أصيب بعيار ناري في الرأس من قبل قناص فلسطيني من غزة.

 

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