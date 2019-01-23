بنك فلسطين يحصل على جائزة أفضل مؤسسة مالية في مجال صرف العملات الأجنبية في فلسطين للعام 2019

حصل بنك فلسطين على جائزة أفضل مؤسسة مالية في مجال صرف العملات الاجنبيةForeign Exchange Awards في فلسطين للعام 2019 ضمن تصنيف مجلة «غلوبال فاينانس» العالمية المتخصصة بالشؤون المالية ومقرها نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية. ويأتي حصول البنك على هذه الجائزة لأول مرة بناء على تقييم للبنوك العاملة في فلسطين من قبل محرري المجلة المتخصصين، واستناداً إلى بيانات مستقاة من محللين مختصين واستشاريين ومدراء تنفيذيين في القطاع المصرفي. بالإضافة الى استطلاع حصري لقراء المجلة من المؤسسات، بهدف زيادة دقة وموثوقية النتائج. كما غطي تصنيفها 113 دولة من مختلف قارات العالم.

وأوضحت المجلة (Global Finance) بأن اختيارها للبنوك والمؤسسات المالية الفائزة، يستند على ادراكها للإنجازات المتميزة التي حققتها هذه البنوك في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها الأسواق المالية العالمية، واختلاف الأوضاع في كل سوق.

بدوره، عبر السيد هاشم الشوا، رئيس مجلس إدارة "مجموعة بنك فلسطين" عن سعادته بهذه الجائزة التي يحصل عليها البنك لاول مرة، مشيراً إلى أن ذلك إنجاز جديد يعكس موقع الصدارة لبنك فلسطين في معاملاته التشغيلية والتقنية على المستوى المحلي والإقليمي، وهي شهادة أخرى على نجاح الجهود المتواصلة الساعية نحو تحقيق أرقى المعايير في خدمة العملاء، ورفد العملاء بمستويات عالية من الكفاءة المهنية، بالاعتماد على كوادر بشرية مؤهلة وتوظيف أحدث التقنيات والنظم الحديثة بما يكفل رضى العملاء ويلبي توقعاتهم.

وهنأ الشوا أسرة بنك فلسطين على إنجازها الجديد. مشيراً في الوقت ذاته الى أن حصول البنك على جائزة Global Finance كـ "أفضل مؤسسة مالية في مجال صرف العملات الاجنبية، يأتي تتويجاً لإنجازات أخرى حققها البنك خلال السنوات الماضية برغم الظروف الصعبة، موضحاً بأن البنك أثبت قدرة كبيرة وإصراراً عالياً ومتواصلاً للعمل بتميز، وتقديم خدماته بالشكل الأفضل.

وأضاف الشوا بأن العمل المتميز في فلسطين سيتواصل عبر المؤسسات المصرفية وغير المصرفية، وأن اعتراف المؤسسات الدولية والعالمية بإنجازات مؤسساتنا وتطورها وتميزها على المستوى العالمي وليس الإقليمي فقط هي الميزة الكبرى التي تمنحنا الأمل الكبير بمستقبل أفضل، مشيراً الى أن ذلك يعد نتاج سنوات طويلة من إبداع أبناء شعبنا نحو طريقنا للوصول الى العالمية.

من جانبه، قال السيد رشدي الغلاييني، مدير عام بنك فلسطين بأن البنك تجاوز كل الفحوصات والإختبارات وعمليات التدقيق التي أجرتها مجلة Global Finance العالمية، للفوز بالجائزة وبجدارة، مشيراً إلى أن البنك يقدم حزمة من الخدمات المصرفية المتميزة من بينها توفير النقد الأجنبي والعملات المختلفة وخدمات صرف العملات الأجنبية للعملاء والتجار والمستوردين كإحدى استراتيجياته عبر شبكة مصرفية في فلسطين مكونة من 73 فرعاً ومكتباً موزعة في كل المحافظات والمناطق الفلسطينية.

وأكد الغلاييني على التزام البنك بممارسة مهامه وفق قوانين العمل المصرفية العالمية، وامتثاله لمعايير مكافحة غسل الأموال، والتعليمات الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية للحفاظ على استقرار القطاع المصرفي الفلسطيني، وكان هذا جزء من اختيار المجلة للبنك ليكون أفضل بنك في فلسطين.

جدير بالذكر أن مجلة Global Financeتأسست في العام 1987 ومقرها نيويورك، وهي متخصصة في مجالات عمل البنوك والمؤسسات المالية والخدمات المصرفية، وتتمثل مهمتها في مساعدة مدراء الشركات والمصرفيين والمستثمرين رسم مسار التجارة العالمية والتمويل. ويصل عدد المناطق التي توزع بها الى 163 دولة. وتقوم المجلة كل عام باختيار أفضل المؤسسات المالية في مختلف أنحاء العالم. وقد أصبحت هذه الجوائز معيارا معترفا به وموثوقا به للتميز.