يديعوت: العمادي ونائب ميلادنوف يقودان جهوداً لتثبيت التهدئة

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن هناك جهود تبذل لتثبيت التهدئة بين "إسرائيل" والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، والتي يقوم بها السفير القطري محمد العمادي المتواجد حالياً في "إسرائيل".

ووفقا للصحفية فالسفير العمادي وصل صباح اليوم إلى "إسرائيل"، علماً أن المصادر الإسرائيلية ترفض الحديث عن دواعي وجوده داخل "إسرائيل"؛ وافترضت الصحيفة أنه منذ وصوله يقوم بإجراء اتصالات مكثفه مع كبار الأجهزة الأمنية "الإسرائيلية" ومع منسق شؤون المناطق لاحتواء التوتر مع غزة.

أما من يجري الاتصالات من الفصائل في غزة (حركة حماس) هو جيمي مكغولدريك نائب المبعوث الاممي نيكولا ميلادنوف والذي توجه لغزة صباح اليوم الأربعاء.

وأوضحت الصحيفة أن هناك ثلاث احتمالات تلوح في الأفق بين غزة وإسرائيل، الاول إما أن ينجح العمادي ونائب ميلادنوف بتثبيت التهدئة وتدخل الدفعة الثالثة من أموال المنحة القطرية لغزة غداً الخميس أو بعد غدٍ الجمعة أو الأحد المقبل على أبعد تقدير وفقاً لتقدير واقع التظاهرات على قرب السياج الزائل يوم الجمعة القادم.

أما الاحتمال الثاني فإن إسرائيل تتمسك برفضها إدخال الأموال لغزة وتكون المظاهرات بعد غدٍ عنيفة جداً تؤدي لمواجهة واسعة بين الطرفين. فيما الخيار الثالث تحاول فيه حركة حماس زرع هدوء وهمي ومن ثم تنفيذ عملية قاتلة على غرار عملية إطلاق صاروخ الكورنيت أو إطلاق نيران قناصة نحو الجنود الإسرائيليين.