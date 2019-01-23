الجيش السوري يَعثر على بقايا الصواريخ "الإسرائيلية" في دمشق

عثر الجيش العربي السوري على بقايا الصواريخ "الإسرائيلية" في منطقة قطنا جنوب غرب دمشق اليوم الأربعاء، بعد أن اسقطت الدفاعات الجوية السورية أكثر من 30 صاروخاً "إسرائيلياً" في تصديها للعدوان الأخير على سوريا.

ووفق الخبراء العسكريين السوريين قالوا بإن بقايا تلك الصواريخ تعود لقنبلة اسبايس 100 "الإسرائيلية" جو- أرض الموجهة بالليزر وعبر الأقمار الصناعية، ويبلغ وزن القنبلة الواحدة 1000 رطل تقريباً.

وأشاروا الخبراء إلى أنَّ من بين الصواريخ التي اسقطتها الدفاعات الجوية هي لقنبلة من نوع "ام ك 83" وهي غير موجهة.

وبالجدير ذكره، أن قنبلة سبايس 100 هي قنبلة إسرائيلية من إنتاج شركة رفائيل ويصل مداها بعد الإطلاق إلى 100 كم، وتحملها طائرات أف 15 الإسرائيلية.













