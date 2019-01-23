مهاتير محمد يوجه صفعة للاحتلال الإسرائيلي..!

شنَّ رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد هجوماً على الكيان الإسرائيلي، واصفاً إياه بأنه "دولة إجرامية".

وقال مهاتير محمد، "إن إسرائيل لا تلتزم بالقوانين الدولية وتواصل أنشطة الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية".

وخلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة، وجه صحفي سؤالاً لمهاتير محمد، حول منع ماليزيا للإسرائيليين من المشاركة في بطولة دولية للسباحة، فرد رئيس وزراء ماليزيا عليه بالقول: "بلادنا تعتبر الإسرائيليين قادمين من دولة إجرامية، وأنهم غير مرحب بهم في ماليزيا".

وأضاف مهاتير: "إسرائيل تبني المستوطنات في بلد شعب آخر، لقد أغاروا على سفننا التي كانت تحمل مواد إغاثة لشعب غزة وداهموا السفن في المياه الدولية واعتقلوا من كان عليها واقتادوهم للموانئ الإسرائيلية".

وتابع: "لا يمكننا أن نفعل أي شيء ضد إسرائيل ولكن لا نريد أن تكون لدينا أي علاقة معها بما في ذلك شعبها إذا أرادوا التنافس في الرياضة فيمكنهم الذهاب لبلدان أخرى، بالنسبة لماليزيا القادم من إسرائيل قادم من دولة إجرامية".

وكان مهاتير محمد قد رفض منح رياضيين إسرائيليين تأشيرة لدخول بلاده، للمشاركة في بطولة دولية للسباحة البارالمبية 2019، وقال مهاتير في حينها: "إذا كان الرياضيون الإسرائيليون مصرين على المشاركة في البطولة، فهذا يعتبر خرقاً لمبادئ السياسة الماليزية".

وفي تحدٍّ للجنة الأولمبية الدولية، أشار مهاتير إلى أنه إذا أرادت الجهات المنظِّمة للبطولة سحب حق الاستضافة من ماليزيا، "فيمكنها فعل ذلك"، وكانت اللجنة الأولمبية الإسرائيلية احتجت مؤخراً على قرار السلطات الماليزية، حيث ضغطت "إسرائيل" على المنظمين للحصول على تأشيرات لرياضييها، للمشاركة في هذه البطولة.

وتأكيداً على موقفها، أعلنت ماليزيا، الأربعاء الماضي أنها لن تستضيف أي فعاليات في المستقبل تشمل "إسرائيل" أو ممثلين عنها، مؤكدةً أن القضية الفلسطينية بالنسبة لها ليست قضية دينية فحسب وإنما حقوق إنسان أيضاً، جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية الماليزي، سيف الدين عبد الله، الأربعاء، عقب اجتماعه مع ائتلاف منظمات إسلامية.