شركة "جوال" تفتتح معرضها الجديد في محافظة قلقيلية

افتتح محافظ قلقيلية اللواء رافع رواجبة ورئيس بلدية قلقيلية د. هاشم المصري والرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطنية عمار العَكر ورئيس الغرفة التجارية طارق شاور وامين سراقليم فتح محمود الولويل ومديرعام شركة جوال،عبد المجيد ملحم، اليوم الأربعاء، معرض جوال بموقعه الحيوي الجديد في شارع الحديقة \ قلقيلية، وبحضورعدد كبير من ممثلي المؤسسات والشركات ورجال الاعمال والوكلاء والموزعين.

وقال محافظ محافظة قلقيلية اللواء رافع رواجبة " نبارك لجوال افتتاح معرضهم الجديد، والذي سيقدم خدمات أكثر تطوراً للمشتركين." وتحدث عن صمود أهل محافظة قلقيلية والذين يعانون من حصار الجدار العنصري وصعوبة الحياة.

وهنئ رئيس بلدية قلقيلية الدكتور هاشم المصري جوال بمعرضها الجديد قائلاً" نبارك لكم افتتاح معرضكم الجديد، ونثمن جهودكم المبذولة من اجل تقديم أفضل الخدمات للمواطن الفلسطيني،و دوركم بالمساهمة في دعم العديد من المؤسسات الوطنية عبر المسؤولية الاجتماعية.

وقال عمار العكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية " نفخر بوجودنا بين أهلنا وأحبائنا في محافظة قلقيلية لافتتاح مركز جوال بموقعه الحيوي الجديد، ونرحب بجميع الحضور الكريم ". مشيراً إلى اهتمام مجموعة الاتصالات الدائم بتجديد وتطوير معارض جوال المنتشرة في انحاء الوطن والبالغ عددها 24 معرضاً، ايماناً باهمية المشتركين وتسهيل حصولهم على جميع الخدمات والمعلومات التجارية الخاصة باخرالحملات والعروض المطروحة، مؤكداً على ان الاهتمام بتجديد وتغيير موقع معرض جوال في محافظة قلقيلية، يأتي بهدف التسهيل على مشتركينا لتقديم خدمات أفضل وأسرع ، نظرا لموقعه الحيوي.

وأوضح العكر" نهتم بالاستثمار في تطوير البنية التحتية ومرافق شركات مجموعة الاتصالات بشكل دائم ومستمر، وذلك من اجل تحسين فاعلية خدماتنا بشكل افضل ومواكب للتكنولوجيا الحديثة،كما و نطمح دائماً ألى افتتاح المزيد من المعارض التي تقدم احدث الخدمات التكنولوجية والتي تتناسب مع التطورات الحاصلة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، لتقديم كل ما هو جديد و معاصر بما يتلائم مع احتياجات مشتركينا .

بدوره قال عبد المجيد ملحم مدير عام شركة جوال" يشرفنا في هذا اليوم أن نكون بينكم، لنفتتح سويا معرضنا في مدينة قلقيلية الحبيبة، استكمالا لخطتنا الاستراتيجية والمتجسدة في تطوير وتأهيل معارضنا في جميع محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة.

واضاف ملحم إن افتتاح معرض قلقيلية في هذا المقر الجديد والمميز بموقعه ومساحته يهدف الى استيعاب و خدمة أكبر عدد ممكن من المشتركين، ويأتي هذا المعرض الى جانب 23 معرض منتشرة في جميع ارجاء الوطن، بالاضافة الى اكثر من 400 موزع رئيسي وحصري الى جانب الاف نقاط البيع .