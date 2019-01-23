فحص الـDNA يثبت تورط مستوطن في قتل الشهيدة عائشة الرابي

أثبت فحص الـDNA الذي قدمته شرطة الاحتلال الإسرائيلية، للبصمات المرفوعة عن الحجر الذي أصاب رأس الشهيدة عائشة الرابي، تورط مستوطن في إصابتها واستشهادها.

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، إن المحكمة الإسرائيلية في مدينة ريشون لتسيون مددت اعتقال المستوطن المتهم بإلقاء الحجارة نحو الفلسطينية عائشة الرابي، ما أدى إلى استشهادها.

وبحسب الصحيفة فمن المقرر تقديم لائحة اتهام ضد المستوطن غدًا الخميس.

واستشهدت المواطنة عائشة الرابي (45 عاماً)، جراء إصابتها بحجارة ألقاها مستوطنون من عتاة التطرّف صوب مركبة زوجها يعقوب الرابي (52 عاماً) أثناء عودتهما من زيارة ابنتهما في مدينة الخليل.

عائشة وهي أم لـ 8 أبناء (2 ذكور و6 اناث)، كانت على موعد قريب (نحو 15 يوما) مع حفل زفاف ابنتها سلام (24 عاما)، قبل أن يباغتها مستوطن اسرائيلي حاقد بحجر اخترق الزجاج الامامي للسيارة التي كانت تستقلها واصابها في وجهها لتنزف حتى الموت قبل ان تصل الى المستشفى.