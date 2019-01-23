"فيفا" يتعهد بملاحقة قراصنة سعوديين اعتدوا على حقوق قناة قطرية

تعهد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أنه سيتخذ إجراءات ضد قراصنة سعوديين، اعتدوا على حقوق "قطر".

وأدان فيفا ما تقوم "بي آوت كيو" من الاعتداء على حقوق ملكية قطرية لشبكة "بي إن سبورت"، والقيام بعمليات بث للبطولات الرياضية، وآخرها كأس الأمم الآسيوية.

وقام سعوديون، حسب فيفا، ببث الأحداث التي يعتبرها الاتحاد الدولي أعمالا "غير قانونية إذا لم تبذل أي جهود من أجل تأمين الحقوق الشرعية لها".

واعتبرت صحيفة واشنطن بوست ما يحدث من بث مواد دون إذن "جزءا من صراع سياسي بين السعودية وقطر والإمارات منذ حوالي 19 شهرا".

وكانت قطر قد رفعت دعوى ضد السعودية بسبب انتهاك حقوق بث شبكات "بي إن سبورت" المملوكة لها عبر قنوات تبث من داخل المملكة العربية السعودية.