جنرال إسرائيلي: سوريا قادرة على ضرب مطار بن غوريون

رفض الجنرال المتقاعد في جيش الاحتلال الإسرائيلي يعقوب عميدور التهديدات السورية التي أطلقها المندوب السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري بمهاجمة مطار بن غوريون في تل أبيب.

وزعم عميدور حسبما نقلته القناة "العبرية السابعة، إنه "على الرغم من قدرة السوريين على ذلك، فإنهم لن يفعلوا ذلك خوفا من رد إسرائيلي قاس .. لكن إن حدث ذلك، فإننا سنضربهم بقوة تنهي النظام السوري، ولا أرى السوريين يخاطرون بمثل هذا الحدث"، على حد قوله.

وأشار الجنرال الإسرائيلي إلى أن سوريا تمتلك صواريخ يمكن أن تصل إلى مطار تل أبيب وأيضا مضادات للطائرات قادرة على ضرب المقاتلات التي تقلع من المطار.

وكان مندوب سوريا الدائم في مجلس الأمن بشار الجعفري حذر من إمكانية قصف مطار تل أبيب في ظل عدم وجود تحرك دولي لمواجهة العدوان الإسرائيلي المتكرر على مطار دمشق الدولي.

المصدر: "عكا للشؤون الإسرائيلية"