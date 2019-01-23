اشتباك الشهيد أشرف نعالوة مع قوات الاحتلال قبل اغتياله

بثت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الأربعاء، مشاهدًا لتبادل إطلاق النار بين الشهيد أشرف نعالوة وقوات الاحتلال الإسرائيلية المكلفة باغتياله.

وأظهر مقطع الفيديو، اقتحام قوات وحدة "يمام" الإسرائيلية الخاصة، المكان الذي تحصن فيه الشهيد أشرف نعالوة، وبعض المشاهد التي تدل على تبادل إطلاق النار.

وسجل أشرف خلال فترة ملاحقته القصيرة إرباكًا غير عادي لكافة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية التي شنت عشرات الحملات العسكرية الواسعة لاعتقاله.

وينحدر نعالوة من ضاحية شويكة في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة والتي تحولت لثكنة عسكرية إسرائيلية سيما حارة النعالوة فيها.

وأعدم جيش الاحتلال نعالوة بزعم تنفيذه عملية إطلاق النار في المستوطنة الصناعية "بركان"، ما أسفر عن مقتل مستوطنين إسرائيليين اثنين.