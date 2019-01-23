العمادي يناقش مع الإسرائيليين تحويل أموال المنحة القطرية لغزة غدا

قالت إذاعة جيش الاحتلال "إن السفير القطري محمد العمادي موجود الآن في مدينة القدس المحتلة".

وأضاف ليبرمان، أن العمادي يدير اتصالات مع رئيس مجلس الأمن القومي "مئير بن شبات"، لتحويل أموال المنحة القطرية لقطاع غزة غداً.

وذكر موقع "فلسطين الآن" المُقرب من حركة حماس، ان التحضيرات لا زالت قائمة لاستقبال السفير القطري محمد العمادي، المزمع وصوله لقطاع غزة مساء اليوم.

يُذكر أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر أمس الثلاثاء تأجيل نقل أموال المنحة القطرية لقطاع غزة، على خلفية التصعيد الأخير في قطاع غزة.