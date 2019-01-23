نتنياهو يهدد.. من يرفع رأسه في غزة ردنا عليه سيكون قاتلًا

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "من يعتقد في غزة أنه يستطيع أن يرفع رأسه عليه أن يفهم بأن ردنا العسكري سيكون قاتلًا ومؤلمًا جدًا".

وأضاف نتنياهو، خلال حضوره تدريبًا عسكريًا، اليوم الأربعاء، "نحن جاهزون لأي تصعيد مع قطاع غزة".

ومن المقرر أن يجتمع "الكابينت" الساعة الرابعة والنصف من عصر اليوم لبحث التصعيد في قطاع غزة والتوتر على الحدود في الشمال.

ومساء أمس الثلاثاء، أمر نتنياهو بوقف السماح بتحويل أموال الدفعة الثالثة من المنحة القطرية إلى قطاع غزة، في أعقاب إصابة جندي إسرائيلي جراء إطلاق قناص فلسطيني النار عليه خلال تواجده على الحدود مع القطاع.

وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي برج مراقبة للمقاومة الفلسطينية، مما أدى إلى استشهاد أحد مجاهدي كتائب القسام، وإصابة 4 آخرين.