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اللجنة المركزية لحركة فتح تعقد اجتماعا هاماً غدا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:16 - 23 يناير 2019
اللجنة المركزية لحركة فتح اللجنة المركزية لحركة فتح
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تعقد اللجنة المركزية لحركة فتح اجتماعا لها غدا الخميس للوقوف عند عدة ملفات ومن ضمنها تصعيد الاعتداءات على الاسرى واخرها ماتعرضت له الحركة الاسيرة من هجمات وقمع في سجن عوفر الاحتلالي.

وبين نائب رئيس حركة فتح محمود العالول في حديث لاذاعتنا ان الاجتماع سيبحث تصعيد العدوان الاسرائيلي والمواقف الاميريكية ضد شعبنا والخطوات الواجب اتخاذها فلسطينيا ضدها ومن ضمن ذلك العمل على ترتيب اوضاعنا الداخلية.

واشار العالول الى اهمية العمل على انجاح المرسوم الرئاسي المتعلق بحل التشريعي والذهاب الى الانتخابات والبحث في تشكيل حكومة فصائلية.

كما شدد العالول على بحث القضايا المتعلقة بمتطلبات الجمهور الفلسطيني والشكاوى المطروحة بشأن القضايا العامة لجهة الاخذ بها باعتبار العلاقة تكاملية مع شعبنا.

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