مباحث رفح تضبط 4 لصوص متمرسين

تمكنت مباحث محافظة رفح "قسم المدينة" من الكشف عن شبكة تتكون من أربعة لصوص قامت بالسطو على محلات تجارية ومؤسسات ومكاتب خاصة وسرقة عدد من أجهزة الحاسوب المحمولة والأجهزة الكهربائية ومبالغ مالية.

وأوضحت إدارة المباحث أنه تم إجراء التحريات اللازمة بعد ورود عدة شكاوى من أصحاب هذه المحلات والمؤسسات عن قيام مجهولين بالسطو عليها وسرقة عدد من ممتلكاتها وتم الاشتباه بكل من "ا. ط" 23عامًا، و "م. ط" 24 عامًا، و "م. ع" 22عامًا و "م. ط" 26 عامًا وجميعهم من سكان حي السلام بالمحافظة.

وقالت إنها استدعت المشتبه بهم الأربعة وحققت معهم حول القضايا المنسوبة إليهم، مما أسفر عن اعترافهم بعمليات السطو والسرقة على عددٍ من المحلات التجارية والمؤسسات الخاصة.

وأشارت إدارة المباحث أن اللصوص اعترفوا بقيامهم ببيع المسروقات في محلات خارج المحافظة وتقاسم ثمنها، وعليه تم تدوين إفادات المذكورين وإحالة ملفهم لتحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.