محكمة "إسرائيلية" تحجز «مؤقتاً» على أرض لعرفات في القدس

أصدرت محكمة الاحتلال المركزية في القدس، أمراً بحجز قطعة أرض بمساحة 2.7 دونم بمنطقة جبل الزيتون بمدينة القدس، يعود جزء صغير منها للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

واستهدف الحجز 135 متراً تعود لعرفات، ضمن دعوى تعويض تقدم بها إسرائيليون ضد السلطة الوطنية وضد ميراث عرفات.

واستجابت المحكمة للدعوى التي تقدم بها إسرائيليون تحت اسم «ضحايا إرهاب»، ضد عرفات والسلطة. وقال محامي المدعين إنه من الصعب حصولهم على تعويضات إلا من خلال حجز الأرض التابعة لعرفات. وخاطب المحامي القضاة، بقوله، إن عدم إصدار أمر حجز على أملاك تعود للمدعى عليه وموجودة في إسرائيل، سوف يمس بالدعوى ومقدميها.

وأكد نائب رئيس المحكمة المركزية أن حصة عرفات لا تزيد على 0.5 في المائة من مساحة الأرض (135 مترا).

لكن على الرغم من ذلك قرر القاضي، موشي دروري، أن الطلب يتماشى مع الشروط المنصوص عليها في القانون، وقرر فرض حجز مؤقت على الأرض بكاملها.

وتقع قطعة الأرض داخل منطقة «المقبرة» في جبل الزيتون، ومساحتها الكلية «2.7» دونم، وحصل عرفات على قطعته الصغيرة، كحصة له مع ورثة آخرين.

وقال المحامي يوسي أرنون الذي يمثل السلطة الوطنية إنه ينوي العمل على إلغاء هذا القرار المؤقت بالحجز، مشيراً إلى وجود 120 قضية ضد السلطة في المحاكم الإسرائيلية، بدعوى المسؤولية عن عمليات ضد إسرائيليين. وأضاف: «هذه القضايا لا أساس قانونياً لها وهدفها الانتقام فقط».