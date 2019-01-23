العثور على جثة الصياد المصري المفقود منذ 7 أيام عالقة في بحر غزة

عثر الصيادون اليوم الأربعاء، على جثة الصياد المصري المفقود منذ 7 أيام في بحر قطاع غزة، حيث جرفه الموج بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكان سبعة صيادين مصريين قد غرقوا في بحر قطاع غزة، حيث قذفتهم أمواج البحر نتيجة سوء الأحوال الجوية.

وأوضح زكريا بكر مسؤول لجان الصيادين في اتحاد العمل الزراعي في تصريح لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الصيادين عثروا اليوم على جثة الصياد المصري في إحدى شباك الصيادين في بحر الشيخ عجلين وسط مدينة غزة.

وكانت وزارة الداخلية بغزة قد أعلنت في 17/1/2019، أنه نتيجة سوء الأحوال الجوية ، قذفت أمواج البحر قارب صيد مصري باتجاه ساحل قطاع غزة وعلى متنه صيادون، وقد قامت أطقم جهاز الشرطة البحرية بإنقاذ ستة من الصيادين المصريين، وتم تقديم العلاج اللازم لهم في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح.

وقالت الداخلية ان يُجرى حالياً ترتيب نقل الصيادين إلى الجانب المصري، بينما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن صياد سابع ما زال مفقوداً حسب إفادة زملائه.

وأفادت مصادر أن قوات البحرية تدخلت بشكل سريع بعد غرق القارب وتحطمه في بحر الوسطى، وقامت بنقل الصيادين الستة إلى مستشفى شهداء الأقصى لتلقي العلاج.

وقد تم التعرف على الصيادين المصرين الذين تم انقاذهم من بحر قطاع غزة وهم:

1- طه عكاشة 27 عاما

2- محمد جمال حمامي25 عاما

3- علاء مجدي صابر 28 عاما

4- أحمد محمد شبار 25 عاما

5- مجدي محمد صابر 56 عاما

6- أحمد ححمال حمامي 23 عاما

7- المفقود هو / جمعة العشي 48 عاماً