اليوم: عقد جلسة حاسمة بين إدارة «عوفر» والأسرى

عُقد في سجن «عوفر» جلسة حوار أمس بين الأسرى وإدارة السجون، بعد توافق بين الفصائل كافة على قبول طلب إدارة «عوفر» عقد جلسة، إذ كان الأسرى قد رفضوا الجلوس في بداية الأمر، لكنهم اشترطوا السماح لهم بعقد جلسة بين ممثلي الفصائل لإدارة الحوار. وأفاد «نادي الأسير» بأن الحوار مع الإدارة لا يزال مفتوحاً، ومشروطاً بمعاينة الأسرى المصابين مجدداً، فيما انتهت الجلسة بعودة الأسرى إلى مناقشة نتائجها دون إعطاء ردود نهائية، على أن يشهد اليوم «جلسة حاسمة»، لكنها «ستكون مرهونة بردود إدارة السجن على مطالب الأسرى».

وذكر بيان للنادي أنه فور انتهاء الجلسة نقلت إدارة المعتقل 13 أسيراً أمس إلى المستشفيات، وهم من ضمن 150 أسيراً أُصيبوا خلال الاقتحام، وذلك لمعاينتهم وتقديم العلاج إليهم، ولفت البيان إلى أن الأسرى «مستمرون في إرجاع وجبات الطعام وإغلاق الأقسام رداً على الاعتداء الوحشي الذي تعرضوا له». وكانت إدارة «عوفر» قد منعت محامي «هيئة شؤون الأسرى والمحررين» من زيارة الأسرى بعد الهجمة التي وصفت بأنها أعنف اعتداءات تطاولهم منذ سنوات، وشاركت فيها ست وحدات قمع متخصصة ومعززة بالكلاب البوليسية. وكشف محامي الهيئة أن «الهجمة طاولت كل أقسام السجن، وكانت مركزة على الأقسام 14، 15، 17». ونقل ممثل «الأسرى الأشبال (الفتية)» إلى محامي الهيئة، أن «الاعتداءات كانت مجنونة، وأُفرِغَت غرف الأسرى من الأغطية وكل المحتويات وزُجَّ بها إلى ساحة الفورة... عدد كبير من الأسرى بات الليلة الماضية على الأرض دون أغطية».