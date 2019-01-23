غداً: مجلس الشيوخ الأمريكي يصوّت على اقتراحات لإنهاء الإغلاق الحكومي

اتفق زعيما الأغلبية والأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي على التصويت الخميس على اقتراحات متضاربة لانهاء الإغلاق الحكومة الذي دخل الآن شهره الثاني، لكن الفرص ضئيلة بأن تتمكن هذه الاقتراحات من إعادة فتح الوكالات الحكومية.

وأعلن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونال وزعيم الديموقراطيين تشاك شومر عن اتفاق الثلاثاء من أجل إجراء جولات تصويت تجريبية.

والتصويت الأول سيكون حول اقتراح قانون لتأمين التمويل لكل الفروع المغلقة في الحكومة حتى ايلول/سبتمبر، بما في ذلك مشروع الجدار الحدودي مع المكسيك الذي يطالب به الرئيس الاميركي دونالد ترامب.

أما التصويت الثاني فسيكون هدفه سد الفجوة عبر اقتراح لتمويل الحكومة حتى 8 شباط/فبراير من أجل افساح المجال لإجراء نقاش حول أمن الحدود والهجرة، وتفادي تأجيل خطاب ترامب حول حالة الاتحاد أمام الكونغرس.

ويتطلب كل اقتراح قانون 60 صوتا للمرور في المجلس المكوّن من 100 مقعد، وهي عتبة عالية بالنظر الى الانقسام الحزبي الحاد وتبادل الاتهامات حول مسؤولية الاغلاق.

وقال مساعد لنائب جمهوري في المجلس، انه من غير المرجح أن يصوّت الجمهوريون على التمويل المؤقت للميزانية، وحتى لو فعلوا فإن الرئيس لن يوقعها.

لكن زعيم الديموقراطيين قال إن التصويت “قد يخرجنا من المستنقع الذي نحن فيه”، مشجعا الجمهوريين بشكل خاص على دعم اقتراح سد الفجوة لفتح الحكومة بشكل مؤقت.

وقال “سوف يسمح لنا ذلك لاحقا بالنقاش بدون احتجاز رهائن وبدون نوبات غضب (…) حول كيفية تحقيق الامن على الحدود بالطريقة الافضل”.