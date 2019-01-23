قوات الاحتلال تعتقل 16 فلسطينيًا في أنحاء الضفة

أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الاربعاء عن اعتقال 16 فلسطينيا في انحاء متفرقة من الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أنه وخلال نشاط للجيش بالتعاون مع جهاز الشاباك وشرطة حرس الحدود تم اعتقال 16 فلسطينيا خلال ساعات الليلة الماضية في انحاء متفرقة من الضفة الغربية.

وافادت مصادر محلية، ان قوة للاحتلال اقتحمت شارع عصيرة بنابلس وتمركزت فيه لفترة من الوقت قبل ان تنسحب منه بعد اعتقالها الشاب هشام أبو صالح ، كما داهمت منزل الأسير أمجد عليوي -أحد منفذي عملية "إيتمار"- بمنطقة الجبل الشمالي داخل مدينة نابلس.

كما داهمت حارة الحشاشين في مخيم بلاطة وداهمت منزلا وفتشته وسط تحليق طائرة مراقبة وتصوير في الاجواء.

فيما اعتقل جنود الاحتلال الفتى معتز حسام حسين (14 عاماً) من قرية عينابوس جنوب نابلس.

واعتقلت ‏قوات الاحتلال كلاً من: محمد شريف محيسن، عبد محمد داري، ومحمود محمود عطية من منازلهم في قرية العيساوية بالقدس المحتلة.

كما جرى اعتقال الأسير المحرر جمعة خالد أبو مفرح (27 عاماً) من منزله في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم. وتم اقتحام بيت جالا غرب بيت لحم.

وتعرضت جنين وبيت امر وبلدة الزاوية قضاء سلفيت وكفر نعمة غرب رام الله لاقتحام مماثل من دوريات الاحتلال.