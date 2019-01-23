"الكابنيت" يبحث التصعيد على جبهة غزة

قالت مصادر عبرية، إن المجلس الوزراي المصغر" الكابنيت" يجتمع اليوم الاربعاء لبحث التطوارت مع قطاع غزة.

وهذا هو أول اجتماع للكابنيت بعد شهر من توقفها بسبب انشغال رئيس الوزراء نتنياهو وفق تعبير موقع "واللاه" العبري.

واندلعت مواجهات على الحدود الثلاثاء اسفرت عن استشهاد عنصر من كتائب القسام واصابة اربعة مواطنين برصاص جيش الاحتلال الذي اعلن ان احد جنوده تعرض للقنص وان اصابته طفيفة.

على اثر ذلك اوقف نتنياهو تحويل الدفعة المالية الثالثة من المنحة القطرية التي كانت من المقرر ان تصل غدا الى قطاع غزة وقيمتها 15 مليون دولار.

وحملت حركة حماس الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات التصعيد الحاصل في قطاع غزة والغارات التي استهدفت مواقع للحركة، اليوم، والتي أسفرت عن سقوط شهيد وأربعة جرحى.

وقال المتحدث باسم حماس، فوزي برهوم، في تغريدة عبر "تويتر" إن "المقاومة في غزة لن تسمح باستخدام دماء شعبنا وقودًا لحملات الاحتلال الانتخابية، وهي تملك الإرادة والوسائل لحماية دماء شعبنا الفلسطيني".