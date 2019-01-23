تقليص مدة رحلة رائد الفضاء الإماراتي

أعلن مصدر في قطاع الصواريخ والفضاء الروسي أن مدة الرحلة الفضائية لأول رائد فضاء إمارتي، والمقررة في سبتمبر 2019، ستستمر ثمانية أيام بدلا من عشرة.

وقال المصدر في تصريح لوكالة نوفوستي: "وفقا للخطة الجديدة، سيتم إطلاق المركبة الفضائية (سويوز إم إس-15)، في 25 سبتمبر المقبل، أي أن مدة رحلة رائد الفضاء الإماراتي ستكون ثمانية أيام، بدلا من عشرة كما كان مقررا، لأن موعد عودة المركبة الفضائية (سويوز إم إس-12) لم يتغير وسيكون في 3 أكتوبر".

يذكر أن مصدرا آخر في قطاع الصواريخ والفضاء كان قد أعلن أن المركبة الفضائية "سويوز إم إس-15" ستطلق، في 23 سبتمبر المقبل، وعلى متنها ثلاثة رواد فضاء بينهم رائد فضاء إماراتي، يعود يوم 3 أكتوبر على متن المركبة "سويوز إم إس-12".