حماس: المقاومة لن تسمح للاحتلال باستخدام دماء شعبنا وقوداً للانتخابات

حمّلت حركة "حماس" الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن تداعيات التصعيد والاعتداءات المتتالية التي تستهدف أبناء شعبنا ومقاومته.

وأكد المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم في تغريدة عبر حسابه (تويتر) أن المقاومة الباسلة لن تسمح باستخدام دماء شعبنا وقوداً لحملات الاحتلال الانتخابية".

وشدّد برهوم على أن المقاومة تملك الإرادة والوسائل لحماية دماء ومصالح أبناء شعبنا العظيم.

وكان مقاوم من كتائب القسام استشهد، وأصيب 4 آخرون في عملية قصف إسرائيلي نفذت مساء اليوم الثلاثاء، على نقطة رصد للمقاومة شرق مخيم البريج إلى الشرق من وسط قطاع غزة، وذلك بعد لحظات من إصابة ضابط إسرائيلي بنيران قناص من غزة.

واتهمت مصادر عسكرية إسرائيلية، حركة الجهاد الإسلامي بالوقوف خلف الهجوم.