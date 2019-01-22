الجيش الروسي يتسلم منظومة مضادة للأقمار الصناعية

أعلن رئيس أكاديمية القضايا الجيوسياسية الروسية، د. قسطنطين سيفكوف، أن منظومة "نودول" الروسية المضادة للأقمار الصناعية دخلت حوزة الجيش الروسي.

وقال سيفكوف إن تصميم منظومة "نودول" يجري منذ العصر السوفيتي، حيث دار الحديث أولا حول إنشاء درع صاروخية متعددة النسق "آ-235"، من شأنها الدفاع عن منطقة موسكو الصناعية. وتتضمن تلك الدرع الصاروخية مختلف الصواريخ التي تخضع للتحديث بشكل منتظم.

وأشار سيفكوف إلى أن خوارزمية اصطياد الأقمار الصناعية تعتبر أمرا سريا، إلا أنه من المعروف أن مختلف وسائل الاستطلاع تساعد في توجيه الصواريخ إلى الأقمار الصناعية.

وسبق لوزارة الدفاع الروسية أن أفادت أكثر من مرة باختبارات ناجحة للصواريخ المضادة الجديدة دون أن تذكر أي تفاصيل عنها، واكتفت بالقول إن إمكانات الصواريخ المضادة الجديدة تفوق ما كانت عليه في العصر السوفيتي.

وكانت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية قد أفادت في وقت سابق بنجاح اختبار منظومة "نودول" للصواريخ المضادة للجو والأقمار الصناعية.

أما الاستخبارات الأمريكية فقالت، حسب الصحيفة، إن صاروخا روسيا انطلق من منصة ذاتية الحركة ليقطع 3 آلاف كيلومتر خلال 17 دقيقة ويدمر هدفا معينا له.