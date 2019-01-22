وزراء يتهمون نتنياهو باستغلال الهجمات على سوريا لحسابات انتخابية

اتهم عدد من الوزراء في الحكومة الإسرائيلية، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، باستغلال الهجمات على سوريا لحسابات سياسية انتخابية مع قرب الانتخابات في التاسع من أبريل/ نيسان المقبل.

وبحسب قناة ريشت كان العبرية، فإن الوزراء اعتبروا تصريحات نتنياهو عن حالة الغموض حول الهجمات في سوريا وطبيعة الأهداف التي يتم قصفها وشن غارات ضدها، إنما تأتي في إطار الدعاية الانتخابية لصالحه.

وقال أحد الوزراء أن نتنياهو كان يوبخهم بتهمة الثرثرة على وسائل الإعلام بشأن الهجمات، قبل أن يكشف الغموض عنها من قبله.

واعتبر الوزير الذي لم تفصح عن هويته، أن الغموض الذي كشف عنه نتنياهو ليس فقط بشأن الغارات الأخيرة، بل ايضا بشأن الغارات التي شنت في الأسابيع الأخيرة يعتبر "خطأ فادحاً" وأنه ضد المصلحة الإسرائيلية.

وفي سياق متصل، اتهم وزير آخر في حديث للقناة العبرية الثانية نتنياهو بأن القرار الذي اتخذه (نتنياهو) بمنع نقل الأموال القطرية، يأتي في إطار سياسة انتخابية، وأنه يمكن أن يؤدي إلى تصعيد عسكري غير ضروري.