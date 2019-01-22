الشرطة تكشف ملابسات حرق مركبتين في طولكرم

كشفت شرطة محافظة طولكرم اليوم الثلاثاء ملابسات حرق جنائي لمركبتين تعود ملكيتها لمواطنين من سكان بلدة عزبة الطياح جنوب طولكرم.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن مواطنين من بلدة عزبة الطياح جنوب طولكرم تقدم كل منهما بشكوى لدى شرطة المحافظة مفادها قيام مجهولين بحرق مركبتهما كلا على انفراد، وبعد عمل كشف ومعاينه من قبل شرطة المباحث العامة تبين أن حرقهما تم بفعل فاعل .

وأضاف البيان، انه وبعد إجراءات البحث والتحري من قبل شرطة المباحث العامة تم الاشتباه بشخصين وأفادا بقيامهما بحرق المركبتين لوجود خلاف مالي مع المشتكيين، وتم احالة المتهمين الى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أصولا.