"أمازون" العلامة التجارية الأغلى في العالم

تصدرت شركة "أمازون"، عملاق التجارة الإلكترونية الأمريكية، قائمة مؤسسة "براند فاينانس" لأغلى 500 علامة تجارية في العالم.

جاء ذلك في قائمة سنوية نشرتها "براند فاينانس" العالمية لتصنيف العلامات التجارية، الثلاثاء.

وتربعت "أمازون" على رأس القائمة بقيمة سوقية بلغت 188 مليار دولار، فيما حلت شركة "آبل" في المرتبة الثانية بقيمة 154 مليار.

وأظهرت المعطيات أن شركة "غوغل" جاءت في المرتبة الثالثة بقيمة سوقية 143 مليار، تلتها شركة "مايكروسوفت" بقيمة بلغت 120 مليار دولار.

وتعد "براند فاينيس" من كبرى المؤسسات حول العالم الرائدة في مجال تقييم العلامات التجارية والاستشارات.