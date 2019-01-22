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الشيخ عدنان: يجب حشد كل الطاقات للتضامن مع الأسرى

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:06 - 22 يناير 2019
خضر عدنان خضر عدنان
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أكد القيادي المحرر في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان، أن ما يحدث في المعتقلات الإسرائيلية جريمة حرب تضاف إلى جرائم الاحتلال ، مشيراً إلى أن تصعيد الأسرى في السجون دليل على أن الأحرار لن يصمتوا على أن تداس رؤوس الأسرى من قبل الاحتلال.

وأضاف عدنان خلال حديثه لـ"فضائية فلسطين اليوم": "علينا أن نتحرك أكثر وعلى الدبلوماسية الفلسطينية والفصائل أن تعمل على فضح جرائم الاحتلال، والوقوف أمام هذه الاعتداءات المتكررة على الأسرى".

وشدّد على الشعب الفلسطيني لن يقبل أن يكون الأسرى ورقة انتخابية بيد الاحتلال الصهيوني، مبيناً أنه يجب حشد كل الطاقات للتضامن الوقوف بقوة مع الأسرى الأبطال.

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