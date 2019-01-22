هل قررت "إسرائيل" وقف إدخال الأموال القطرية إلى غزة؟

أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، وقف ادخال منحة القطرية إلى قطاع غزة تعقيباً على أحداث اليوم.

كما أعلن مسؤول إسرائيلي عن رفضه تحويل أموال المنحة القطرية رواتب موظفي حركة حماس في غزة، غدا الأربعاء، وذلك في أعقاب إصابة جندي برصاصة قناصة قرب السياح الفاصل وسط القطاع.

وقال عضو ”الكنيست” الإسرائيلي" حاييم يلين إن “الحـرب عند السياج ضد الجيش الإسرائيلي مستمرة منذ فترة طويلة”.

وأضاف أن “سياسة الكابينت التي تتضمن إعفاء الوقود القطري من ضريبة القيمة المضافة ونقل 15 مليون دولار إلى حماس للمرة الثالثة من أجل تحقيق الهدوء، هي ساسية مفلسة”.

وتابع : “ما هو واضح هو أن المال يجب ألا يدخل قطاع غزة غداً (..) أتمنى الشفاء العاجل للجندي المصاب”

ويأتي ذلك بعد وقت قصير من إصابة ضابط إسرائيلي بجروح طفيفة جراء إصابته بجسم معدني خلال مواجهات وقعت في تلك المنطقة المحيطة بموقع كيسوفيم العسكري.

ونقل الضابط الذي كان يعتقد أنه تعرض لإطلاق نار من قناص إلى العلاج في مستشفى سوروكا في بئر السبع، بواسطة طائرة مروحية.