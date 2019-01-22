تفاصيل مثيرة عن محاولة خطف الطائرة الروسية!

نشرت وسائل الإعلام الروسية تفاصيل مثيرة، حول محاولة خطف الطائرة الروسية، اليوم الثلاثاء، والسعي لتغيير مسارها إلى أفغانستان من قبل رجل يبلغ من العمر 41 عاما.

وقالت قناة "فيستي" الروسية، أن الواقعة بدأت عندما كانت الطائرة في طريقها من مدينة سورغوت الروسية إلى العاصمة موسكو، حيث نهض أحد الركاب من الكرسي A14، واتجه إلى قمرة القيادة وحاول كسرها مهددا الطيار بالسلاح.

وأشارت القناة إلى أن الرجل كان ثملا جدا، وقام بتكسير العديد من المقتنيات على متن الطائرة قبل أن يتمكن الطيار من الهبوط في مطار مدينة خانتي مانسيسك الواقع على بعد نحو 240 كيلومترا عن مطار الإقلاع في سورغوت بسيبيريا وسط البلاد.

وتدخلت القوات الخاصة الروسية بعد هبوط الطائرة في مطار خانتي مانسيسك ، وتم اعتقال الرجل ورفعت دعوى جنائية ضده.

وكان على متن الطائرة 69 راكبا بينهم طفل، وأكدت لجنة مكافحة الإرهاب أن أحدا منهم أو من أفراد الطاقم لم يصب بأذى جراء الحادث وعملية توقيف الجاني.