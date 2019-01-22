ليبرمان يطالب بوقف تحويل الأموال القطرية و توجيه ضربة قوية لغزة

طالب وزير حرب الاحتلال السابق، ورئيس حزب "يسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، الحكومة الإسرائيلية، بوقف تحويل الأموال القطرية الى قطاع غزة.

و نقلت وسائل اعلام الاحتلال عن ليبرمان مطالبته بالقيام بتسديد ضربة قوية لحماس في القطاع فورا،ردا على استهداف الضابط الإسرائيلي.

و أصيب ضابط "إسرائيلي" بجراح طفيفة مساء اليوم الثلاثاء، جراء إصابته برصاصة قناصٍ جنوب قطاع غزة.

وزعمت وسائل إعلام الاحتلال أن ضابطٌ "إسرائيلي" أصيب برصاصة قناص فلسطيني، ووصفت اصابته في حينه بين المتوسطة والطفيفة، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال نقل الجندي إلى مستشفى سوروكا بواسطة طائرة مروحية لعلاجه.

وفي ذات السياق قال جيش الاحتلال في بيان له: "إن مجموعة من الفلسطينيين تمكنوا من الوصول إلى السياج الفاصل جنوب قطاع غزة وقاموا بتخريب الأجهزة الإلكترونية الموصولة بالسياج الفاصل".