إردان يهدد الأسرى: لن نسمح بتمرير أي انجاز و جاهزون لكل الاحتمالات

هدد ما يسمى بــ "وزير الأمن الداخلي" بحكومة الاحتلال، جلعاد أردان، الأسرى الفلسطينيين في سجن "عوفر" بعدم السماح لهم تمرير أي إنجاز على إدارة المعتقل.

ونقل موقع "4040" العبري، عن أردان قوله، إن مصلحة السجن قادرة على التعامل مع إعلان الأسرى الفلسطينيين الإضراب عن الطعام في سجن عوفر اليوم الثلاثاء، احتجاجاً على اعتداء قوات القمع عليهم مساء أمس.

وأضاف أن "تصريحات الأسرى الذين غادروا السجون لن تصمد أمام الواقع، ومثلما فعلنا في الإضرابات السابقة التي انتهت دون تحقيق أي إنجاز، سنتعامل مع الإضراب الحالي دون استسلام".

ولفت أردان إلى أن اقتحام الوحدات الخاصة للسجن كان ضد تهريب الهواتف والوسائل المحظورة.

وكانت قوات القمع التابعة لمعتقلات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت سجن عوفر مساء أمس الاثنين، واعتدت على الأسرى الفلسطينيين فيه بالرصاص المطاط والغاز وقنابل الصوت والهروات، إضافة للكلاب البوليسية والتي أسفرت عن إصابة أكثر من (150) أسير بإصابات مختلفة.