تجربة إسرائيلية أميركية لمنظومة حيتس-3 لاعتراض الصواريخ

أعلنت وزارتا الجي الاسرائيلية والدفاع الاميركية الثلاثاء انهما أجرتا تجربة ناجحة على منظومة حيتس-3 لاعتراض الصواريخ البالستية، المنصوبة في القواعد الجوية الاسرائيلية.

وجاءت الاختبارات بعد يوم من تبادل إطلاق النار بين إسرائيل والقوات الإيرانية العاملة في سوريا. ومقتل 21 شخصاً جراء استهداف اسرائيل مواقع عسكرية إيرانية وسورية بالقرب من دمشق، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان .

تم نشر منظومة حيتس-3 (السهم) في قواعد سلاح الجو في جميع أنحاء إسرائيل قبل عامين، لاعتراض الصواريخ البالستية بعيدة المدى فوق الغلاف الجوي والتي طورتها بالتعاون مع الولايات المتحدة.

وقال بيان لوزارة الحرب الاسرائيلية الثلاثاء إنه بعد اطلاق الصاروخ الهدف اكتشفته رادارات النظام وأطلق صاروخ حيتس الذي تمكن من اعتراضه في الوقت المناسب وأنجز مهمته بنجاح".

واشار البيان الى "ان هذه التجربة تندرج في اطار مشروع تطوير الجيل الجديد لهذه المنظومة" و"نجاحها يشكل نقلة هامة على صعيد القدرات العملياتية لدولة إسرائيل في منظومة الدفاع عن نفسها ضد أي تهديدات خارجية وإقليمية محتملة فورية او مستقبلية".

وأشار البيان الى ان منظومة صواريخ حيتس تعد "عاملا مركزيا في الدفاعات الإسرائيلية المتعددة وتشكل أعلى مستوى فيها".

وتهدف منظومة حيتس-3 إلى مواجهة تهديد الصواريخ بعيدة المدى على ارتفاعات عالية. أما أنظمة اعتراض الصواريخ الواردة على ارتفاعات منخفضة فهي إما منتشرة بالفعل أو قريبة من أن تصبح عاملة.

وزار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الثلاثاء مصنع "ملام" التابع للصناعات الجوية الإسرائيلية التي تطور وتنتج صواريخ حيتس في أعقاب اختبار الصاروخ بحسب ما أعلن مكتبه

ورحب نتانياهو بالاختبار الناجح للصاروخ وقال "إسرائيل تمتلك قدرات دفاعية وهجومية قوية جدا تعتبر من الأكثر تقدما في العالم. فليعلم أعداؤنا الذين يبتغون تدميرنا أن قبضة إسرائيل الضاربة ستصل إلى كل من يضمر لنا السوء وأننا سنحاسبهم".

واضاف نتانياهو "سنواصل تطوير منظومات الأسلحة الأكثر تقدما وتطورا في العالم بنجاح بغية ضمان أمن المواطنين الإسرائيليين وأمن دولة إسرائيل".