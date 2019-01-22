ايطاليا تدعم الأونروا ب 1.5 مليون يورو

وقّع السفير الإيطالي في لبنان ماسيمو ماروتي، ومدير عام "الأونروا" كلاوديو كوردوني، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تتبرّع بموجبها الحكومة الإيطالية بمبلغ 1.5 مليون يورو للوكالة.

وتوجه كوردوني بالشكر الجزيل لإيطاليا لدعمها المستمر لولاية الأونروا، خاصة في مجال الخدمات الصحية التي تقدمها للنازحين الفلسطينيين من سوريا، مضيفًا "من دون دعم الدول المانحة مثل إيطاليا لما تمكّنت الأونروا من الاستمرار في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين".

بدوره، شدد ماروتي على أهمية خدمات الأونروا في لبنان، مؤكدًا التزام إيطاليا بموجب هذه الاتفاقية التي تم توقيعها بمواصلة دعم جهود الأونروا المشكورة في لبنان، تماشيا مع النهج الذي يضع المحتاجين في صلب سياسة المساعدات الإيطالية.

وستساعد هذه الهبة الجديدة "الأونروا" بالاستمرار في توفير خدمات الرعاية الصحية للاجئين الفلسطينيين الأكثر حاجة في لبنان، كما ستسمح بتوفير خدمات الاستشفاء لحوالي 1500 نازح فلسطيني من سوريا إلى لبنان ومساعدات نقدية لهم.