الجيش اللبناني يعتقل متورط في محاولة اغتيال قيادي في حماس

اعتقل الجيش اللبناني أمس الاثنين المتهم بمحاولة اغتيال القيادي في حركة حماس محمد عمر حمدان في منتصف يناير الماضي.

وأوضح بيان الجيش الذي صدر اليوم الثلاثاء، أن مديرية المخابرات اعتقلت المدعو حسين أحمد بتو المُدان بعمليات الاستطلاع والرصد قبل تنفيذ تفجير سيارة حمدان في صيدا.

ولفت البيان إلى أن المعتقل اعترف بتشغيله عبر جهاز الموساد الإسرائيلي منذ خمس سنوات وأنه التقى مشغّليه خارج البلاد وتسلّم أجهزة إلكترونية متعلقة بالرصد والتواصل.

كما اعترف المُدان أنه "كُلّف بمهمة رصد القيادي حمدان منذ صيف 2017، وأنه حدّد مكان إقامته، ورصدَ جميع تحركاته، ونقلَ المعلومات إلى مشغّليه لتنفيذ التفجير عبر مجموعة أخرى تمّ تحديدها بعد التفجير المذكور".

واعترف أنه في يناير الماضي بعد تنفيذ العملية، تلقى أمراً من جهاز الموساد بمغادرة لبنان، فأقام لمدة ثلاثة أشهر خارج البلاد وعاد بناءً على طلبهم كما تمّ ضبط عدد كبير من الأجهزة الإلكترونية التي تسلّمها من الموساد.