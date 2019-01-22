الاردن: تعديل وزاري محدود على حكومة الرزاز

أصدر العاهل الاردني عبد الله الثاني مرسوما اليوم الثلاثاء، بالموافقة على إجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور عمر الرزاز تم فيه تعيين الوزير الاسبق الدكتور وليد سالم المعاني وزيرا للتربية والتعليم ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي. والمهندس وليد "محي الدين" المصري وزيرا للشؤون البلدية، والوزيرة مجد محمد شويكة وزيرا للسياحة والآثار، والمهندس أنمار فؤاد الخصاونة وزيرا للنقل.

وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الملك بحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومستشار الملك، مدير مكتب الملك منار الدباس.

وكان هذا التعديل على حكومة الرزاز متوقعا منذ اقالة وزيرة السياحة لينا عناب ووزير التربية والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة من موقعهما على خلفية تحميلهما جزء من مسؤولية فاجعة البحر الميت التي ادت الى وفاة 22 طالب وطالبة، وجرح العشرات خلال رحلة مدرسية لهم في 25 تشرين الماضي.