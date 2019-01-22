القناع يثير ضجة في الكويت.. وهذه قصته؟

انتشرت ظاهرة ارتداء القناع بشكل كبير جداً في شوارع دولة الكويت الامر الذي أثار جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت هشتاغ #‎القناع فمن النشطاء من اعتبر ذلك عملاً سخيفاً وتافهاً ومنهم من اعتبره حدثاً قد يشكل خطراً امنياً على حياة الناس، فيما ذهب آخرون لاعتباره نوعاً من الترفيه عن النفس والتعبير عما يجول في خواطرهم من خلف الأقنعة.

وتفاجأ المواطنون في الكويت منذ ثلاثة أيام بارتداء بعض المارة أقنعة بيضاء عليها طلاء أحمر مما شكل حالة من الرعب والخوف في صفوف كل من يشاهدهم وخاصة الأطفال، الأمر الذي استدعى من وزارة الداخلية في الكويت التدخل لوقف هذه الظاهرة.

فما حكاية انتشار القناع في شوارع الكويت؟ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" رصدت بعض التعليقات على هشتاغ #القناع وتعرفت على الأسباب التي دفعت الشبان لارتدائه، والتي أكدت أن السبب وراء ارتداء الأقنعة هو محاولة أحد المخرجين للترويج لبرنامجه الاجتماعي في إحدى الفضائيات في الكويت.

إحدى الفتيات كتبت على الهشتاغ: "بغض النظر إذا كان القناع اعلان او فكرة حق مشروع او اي شيء تجاري، بس ما تكون به الطريقة! لأنه بالحالتين سواء "هبة ولا اعلان" في أطفال بالأماكن العامة يتأثرون ويخافون".

فيما كتب أخر: "سالفة القناع يُقال إنها دعاية لأحدهم من السوشيال ميديا، وإن صح الخبر فهي أكبر سخافة وتافه جدا من سّوق لها لبرنامجه وبالمتخصر المفيد عيب وإركد".

فيما كتب النائب في مجلس الامة الكويتي فيصل الكندري تعليقاً تحت هشتاغ #القناع : "نستغرب انتشار الظاهرة الغريبة على مجتمعنا والمنتشرة في بعض الأماكن العامة والطرقات وهي القناع من قبل البعض الأمر الذي يتطلب من الأجهزة المختصة اتخاذ اجراءاتها ضد انتشار مثل هذا الأمر المخالف للعادات والتقاليد خاصة وأنه قد يساهم في تستر بعض المجرمين او الخارجين على القانون".

وعلق أخر بالقول: "نحن مجموعة صور مزيفة، غلاف لامع يخبئ بداخله محتوى فارغ، لسنا اقوياء لكننا اعتدنا الظهور بهذا القناع، لسنا على ما يرام لكننا اعتدنا على الثبات، نتحدث عن الكبرياء لأن مشاعرنا وكرامتنا دائمًا ما تنهزم امامه، نوافق على ما يحدث لأننا أضعف من الاعتراض".

سالفة القناع يُقال إنها دعاية لأحدهم من السوشيال ميديا ،،

وإن صح الخبر فهي أكبر سخافه وتافه جدا من سّوق لها لبرنامجه وبالمتخصر المفيد عيب وإركد — شذى ناصر الصباح (@sabah_al) ١٨ يناير ٢٠١٩

بغض النظر اذا كان القناع اعلان او فكرة حق مشروع او اي شي تجاري ، ماتكون بهالطريقة !

لانه بالحالتين سواء "هبة ولا اعلان "

في اطفال بالاماكن العامة يتأثرون ويخافون #القناع — نور المطيري⚖. (@nourr_almutairi) ١٧ يناير ٢٠١٩

نستغرب انتشار الظاهرة الغريبة على مجتمعنا والمنتشرة في بعض الأماكن العامة والطرقات وهي القناع من قبل البعض الأمر الذي يتطلب من الأجهزة المختصة اتخاذ اجراءاتها ضد انتشار مثل هذا الأمر المخالف للعادات والتقاليد خاصة وأنه قد يساهم في تستر بعض المجرمين او الخارجين على القانون — فيصل الكندري (@fkandari) ١٨ يناير ٢٠١٩

نحن مجموعة صور مزيفة، غلاف لامع يخبيء بداخله محتوى فارغ، لسنا اقوياء لكننا إعتدنا الظهور بهذا القناع، لسنا على ما يرام لكننا إعتدنا على الثبات، نتحدث عن الكبرياء لأن مشاعرنا وكرامتنا دائمًا ما تنهزم امامه،، نوافق على ما يحدث لأننا اضعف من الأعتراض، — Noran (@Noranbazalo1234) ٢٢ يناير ٢٠١٩

I liked a @YouTube video https://t.co/PrXVPi1p0s ما السر وراء ظاهرة #القناع الابيض في #الكويت؟ — khaalid Ahmed Abdalla (@khaaalidahmed21) ٢٢ يناير ٢٠١٩

يسقط #القناع عندما تنتهي المصلحة

چلاب ملبسين ثياب pic.twitter.com/vNsirfkRFn — #حزب_الملاقيف (@n4lll6) ٢٢ يناير ٢٠١٩