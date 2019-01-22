الاحتلال يصادر قطعة ارض بالقدس يملك عرفات 135 مترا منها

اصدرت محكمة الاحتلال المركزية بمدينة القدس، أمرا بحجز مؤقت لقطعة ارض بمساحة 2.7 دونم بمنطقة جبل الزيتون بمدينة القدس، يملك منها الشهيد الراحل ياسر عرفات 135 مترا.

واوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية ان الحجز شمل الارض كاملة، والذي جاء ردا على دعوى تعويض تقدم بها اسرائيليون يطلقون على انفسهم اسم "ضحايا ارهاب" قدموها ضد السلطة الوطنية وضد ميراث الشهيد عرفات، وطالبوا بحجز الارض لتكون تعويضا لهم حال صدور القرار.

واشارت الصحيفة ان قطعة الارض يقع جزء كبير منها داخل منطقة "المقبرة" في جبل الزيتون، حصل عرفات على 0.5% من مساحتها الكلية "2.7" دونم، كحصة له من كورثة مع ورثة آخرين.

وحسب هآرتس، فقد اعلن المحامي يوسي ارنون الذي يمثل السلطة الوطنية انه ينوي العمل على الغاء هذا القرار المؤقت بالحجز، مشيرا الى وجود 120 قضية ضد السلطة في المحاكم الاسرائيلية، بحجج مسؤولياتها عن عمليات ضد اسرائيليين.