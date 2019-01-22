محاولة اختطاف فاشلة لطائرة روسية



أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية إلقاء القبض على رجل حاول اليوم الثلاثاء اختطاف طائرة ركاب روسية تقوم برحلة داخلية وسط روسيا، وتحويل مسارها إلى أفغانستان.

وأفادت مصادر إعلامية بأن المحتجز مواطن روسي اسمه الأول بافيل، وهو في الـ41 من عمره، في حين ذكرت بعض المصادر أن الرجل كان مخمورا لدى ارتكابه الجريمة.

وكان على متن الطائرة 69 راكبا، بينهم طفل، ولم ترد تقارير عن وقوع أي إصابات جراء الحادث وعملية توقيف الجاني.

وقال مصدر أمني إن الرجل قد يواجه تهمة محاولة اختطاف طائرة، وهذا يعرضه لعقوبة السجن مدة قد تصل إلى 12 سنة، في حال كان يحمل سلاحا.