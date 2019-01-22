أهالي الأسرى يبكون: انقذوا فلذات قلوبنا من المتسادا!

لم تتمالك والدة الأسير "أمين ريحان" نفسها من البكاء خلال الحديث عن اقتحام قوات القمع الصهيوني لقسم "15" في سحن عوفر، وهو القسم الذي يحتجز فيه أبنها، بصوت متألم قالت "إنها ومنذ يوم أمس لا تعلم عن مصيره شيئا".

تقول والدة الأسير "ريحان" من مخيم الأمعري - خلال وقفة أهالي الأسرى الأسبوعية أمام مقر الصليب الأحمر في مدينة البيرة-، "إنها وصلت لبيتها من العمرة ظهر أمس الإثنين، ومباشرة كانت أخبار القمع تردهم وطوال هذه الساعات لم تقدم لهم أي مؤسسة قانونية وحقوقية التي اتصلوا بها أي معلومات عن وضعه".

وبحسب الوالدة فإن ابنها، وخلال عام كامل من الاعتقال، كان يتعرص لقمع إلا أن ما تابعته عبر وسائل الأعلام من ضرب وإطلاق للغاز وللرصاص المعدني المغلف بالمطاط كانت مشاهد تراها لأول مرة وهو ما زاد من قلقها وقلق عائلتها على مصيره.

حال أم الأسير "ريحان" كحال مئات أمهات الأسرى وعائلاتهم الذي تابعوا وسائل الإعلام يوم أمس دون أن يتمكنوا من الاطمئنان عليهم في ظل منع الزيارات المحامين وقطع الاتصالات بين الأسرى المؤسسات المتابعة لهم في أعقاب القمع.

وخلال الوقفة التي تلاها مؤتمر صحافي، قال رئيس هيئة الأسرى وشؤون المحررين، قدري أبو بكر إن إدارة السجون منعت زيارات المحامين ولم تتواصل مع الهيئة يوم أمس، وأن ما وصلهم صباح اليوم هو إصابة 72 أسيرا أصيبوا بشكلٍ مباشر، منهم 20 تم نقلهم إلى المستشفى، فيما بقي أربعة أسرى لا يعرف مصيرهم حتى الأن، مشيرا إلى أن الإصابات تراوحت ما بين الإصابات بالرأس والأطراف.

وأشار إلى أنَّ الأسرى قضوا ليلتهم أمس دون فراش ولا أغطية، إلى جانب تواجد إضافي للجيش داخل أسوار السجن وصل صباح اليوم إلى 300 جندي، وهو ما ينذر "بمزيد من التوتر والتأزم في سجن عوفر وباقي السجون الأخرى".

وقال إنه للمرة الأولى في تاريخ السجون يتم اقتحام السجن والقمع للأسرى في بث مباشر على وسائل الإعلام العبرية، وهو ما يشير إلى أن هذا القمع سياسي ويأتي في إطار الحرب الانتخابية بين الأحزاب الإسرائيلية المتطرفة.

وطالب أسرى محررون بضرورة تفعيل قضية الأسرى واتخاذ خطوات رسمية أكثر قوة لوقف الاعتداءات المتتالية على الأسرى.

وخلال الوقفة قال الأسير المحرر، محمد علان، من حركة الجهاد الإسلامي لـ"فلسطين اليوم" إن هذه الوقفة تأتي في إطار أسناد الأسرى في سجون الاحتلال الذين يتعرضون لحملة غير مسبوقة من قبل الدولة الاحتلال والتي تحاول قمع الأسرى بشتى الطرق. وتابع:" نحن هنا لإرسال عدة رسائل وأهمها رسالة للأسرى اننا معكم، والرسالة الثانية إلى العدو اننا لن نترك أسرانا وحدهم في هذه المعركة".

وطالب علان الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده بالخروج إلى الساحات فورا نصرة للأسرى.

وفي رسالته للمقاومة في القطاع قال علان: "حجم الهجمة الشرسة على الأسرى يستدعي مواقف أشرس من المقاومة، ونحن نعلم أن هذا العدو جبان وأن كلمات من المقاومة أنْ تخيفه".

أعلنت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي النفير العام في كافة السجون الإسرائيلية.

وأكدت الهيئة القيادية في بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه على خلفية اعتداء قوات المتسادا الإسرائيلي على سجن النقب أنَّ "اعتداء الاحتلال في عوفر لن يمر دون عقاب".

وأشارت الهيئة القيادية إلى أنَّها لن تقبل أن تكون السجون ساحة للدعاية الانتخابية الإسرائيلية.

وكانت أربع وحدات قمع إسرائيلية تابعة لإدارة سجون الاحتلال هي (متسادا، درور، يمام، يماز) اقتحمت مدججة بالأسلحة والهراوات والكلاب البوليسية وقنابل الصوت والغاز القسمين 11 و12، وعبثت بمقتنيات الأسرى واعتدت على المعتقلين، دون معرفة الأسباب.

واقتحمت قوات القمع المسماة "متسادا" فجرًا القسم رقم "15" واعتدت على الأسرى وحطمت مقتنياتهم، ثم قمعت الأسرى في جميع أقسام المعتقل، ما تسبب بحالة من السخط والتوتر في صفوف الأسرى.

ويقبع نحو 1200 أسير فلسطيني بينهم أطفال في أقسام سجن "عوفر" قرب رام الله.



























