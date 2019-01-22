الجيش المصري يعلن عن مقتل 44 مسلحاً شرق وغرب مصر

أعلن الجيش المصري اليوم الثلاثاء، عن مقتل 44 مسلحاً وتفجير عشرات العبوات الناسفة في إطار حملة القوت المسلحة المصرية في مكافحة "الإرهاب" الاستراتيجية على كافة الحدود الشرقية والغربية.

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية في بيان لها، عن مقتل 44 مسلحاً خلال مداهمات للجيش، وعثر بحوزتهم على عدد من البنادق المختلفة ومعالجة العشرات من العبوات الناسفة التي زرعها المسلحين.

وعرض المتحدث باسم القوات المسلحة للجيش المصري تامر الرفاعي على صفحته، فيديو لعمليات قوات الجيش خلال مداهمات واستهداف البؤر "الإرهابية" في صحراء سيناء وعلى الحدود الغربية مع ليبيا

وألقت قوات الجيش القبض على 142 فرداً من العناصر المسلحة والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وضبط وتدمير (15) سيارة تستخدمها العناصر المسلحة، و43 دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة.

وأضاف البيان، أن القوات المسلحة عثرت على عدد من المخابئ والأوكار لإيواء العناصر "الإرهابية"، بداخلها كميات من مواد الإعاشة وعدد من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة وكميات من قطع غيار السيارات بشمال ووسط سيناء .

واستهدف الطيران المصري 56 سيارة دفع رباعي تستخدمهم العناصر التكفيرية، بالإضافة إلى تدمير عدد مخبأين للعناصر المسلحة.

وتمكنت قوات حرس الحدود من ضبط 104 بنادق مختلفة الأنواع ، وضبط عدد 2666 كجم لجوهر الحشيش المخدر و6826 كجم من نبات البانجو و43 كجم من مادتي الهيروين والأفيون، و2.5 مليون قرص مخدر.

ودمر الجيش 6 فتحات أنفاق كان تستخدمها الجماعات المسلحة، بالإضافة إلى ضبط 15 جهازا يستخدم للتنقيب عن المعادن، وإحباط محاولة للهجرة غير الشرعية لعدد 2189 فردا من جنسيات مختلفة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للبلاد .