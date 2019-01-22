السعودية تبيع صكوكا بقيمة 1.98 مليار دولار

قالت وزارة المالية السعودية، الثلاثاء، إنها باعت صكوكا بقيمة إجمالية 7.095 مليارات ريال (1.892 مليار دولار).

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، عن وزارة المالية قولها اليوم، إنها أصدرت صكوكا بقيمة 5.370 مليار ريال (1.432 مليار دولار).

كذلك، أعادت الوزارة فتح إصدار سابق، أصدرت خلاله صكوكا إضافية بقيمة 1.725 مليار ريال (460 مليون دولار).

وارتفع الدين العام السعودي بنهاية 2018 إلى 560 مليار ريال (149.3 مليار دولار)، تمثل 19.1 بالمائة من الناتج المحلي، مقابل 443 مليار ريال (118.13 مليار دولار) تشكل 17.2 بالمائة من ناتج 2017.

يأتي ذلك، في ظل معاناة السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن من تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.