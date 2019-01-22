الأسرى يعلنون حالة الاستنفار في كافة سجون الاحتلال

أفاد نادي الأسير بأن الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي كافة قرروا الامتناع عن القيام بالأعمال اليومية، ردا على الهجمة الوحشية التي نفذت بحق أسرى سجن "عوفر" خلال اليومين الماضيين، شاركت فيها 6 وحدات قمع متخصصة ومعززة بكل أنواع الأسلحة والكلاب البوليسية.

وأوضح نادي الاسير في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الأسرى قرروا التوقف عن القيام بالأمور الحياتية اليومية داخل المعتقل، منها: رفض وجبات الطعام، والتوقف عن عمل الأسرى داخل ما يسمى "بالمردوان"، وتوقف زيارات ممثلي الأسرى والأسرى بين الغرف، وتعني كذلك بقاء الأسرى في حالة استنفار كاملة واستعداد للمواجهة مع إدارة المعتقل.

وأشار إلى أن الأسرى في كافة المعتقلات قرروا أيضا إبلاغ الإدارات بنزع المسؤولية الجماعية عن الأسرى كأفراد، ووقف التمثيل الاعتقالي، في إشارة للإدارة لاحتمالية حدوث مواجهة مع الأسرى دون أن يكون للأطر التنظيمية أية مسؤولية حيالها، إضافة إلى عقد اجتماعات مكثفة لبلورة خطوات نضالية من الفصائل كافة.