قطط تتسبب في إصابة فتاتين بالعمى

سببت قطط بشكل غير مباشر في إصابة فتاتين بدرجات مختلفة من العمى.

ووفقا لما جاء في تقارير صحفية تركية، تعرضت غيزيم يلجين صاحبة الـ26 عاما، وفتاة أخرى تبلغ من العمر 24 عاما، للعمى بسبب كائن حي طفيلي يتواجد في القطط.

وأصيبت الفتاتين بعدوى التوكسوبلازما أو المقوسة الغوندية، والذي تعد القطط مضيفه الأساسي وينتشر بوساطة برازها.

وكشفت مستشفى بوزياكا التعليمي، أن الفتاتين تعانيان من عدوى الكائن الطفيلي في القطط.

وأقرت يلجين التي تحب القطط، بفقدان الرؤية في عينها اليمني بنسبة 80%، بينما أكدت الفتاة الثانية أنها تخشى القطط وأنها فقدت الرؤية بإحدى عينيها بالكامل، بينما يمكنها رؤية الضوء فقط في الأخرى.

وقال طبيب في مستشفى "بوزياك"، إن القطط قد تنقل العدوى أيضا للخراف والأبقار، وبالتالي ينبغي عدم تناول اللحوم النيئة.

ونصح الطبيب بضرورة عدم تقبيل القطط، موضحا أنه على الرغم من قوة جهاز المناعة البشري، فإنه يتضمن بعض الخلل.