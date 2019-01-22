الاحتلال يُجبر مقدسي على هدم منشأته بيده في العيسوية

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء الاثنين، المواطن هيثم محمد مصطفى على هدم منشأته التجارية بيده في بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة.

وأفاد عضو لجنة المتابعة في العيسوية محمد أبو الحمص بأن المواطن مصطفى هدم منشأته التجارية بنفسه "كراج لتصليح المركبات" الواقعة في المنطقة الشرقية لأراضي العيسوية، بحجة البناء دون ترخيص.

وأوضح أن ما تسمى بـ "سلطة الطبيعة" وبلدية الاحتلال أصدرتا قرارًا يقضي بهدم المنشأة، وعادت شرطة الاحتلال وأجبرته على تنفيذ الهدم وإلا ستقوم آليات البلدية بذلك، وعليه دفع 80 ألف شيكل" لطواقم البلدية والقوات المرافقة لها.

وأشار أبو الحمص إلى أن الكراج تم بنائه قبل حوالي شهر، حيث الأرضية من الاسمنت عليها أعمدة حديدية وشوادر.

وفي سياق آخر، اقتحمت قوات الاحتلال محيط مدرسة "ذكور العيسوية" بالتزامن مع استراحة الطلبة، وألقت القنابل الصوتية باتجاه بوابتها بحجة إلقاء العلب الفارغة باتجاه مركبات الشرطة، الأمر الذي نفاه الطلبة. وفق أبو الحمص

وأضاف أن ادارة المدرسة والهيئة التدريسية فوجئت باقتحام المخابرات بالزي المدني المدرسة وتواجدها بين الطلبة.

واستنكر أبو الحمص عملية الاقتحام غير المبررة لأفراد مخابرات الاحتلال بالزي المدني وخلق حالة من التوتر داخل المدرسة، حيث تم اقتحامها دون الإفصاح عن هويتهم، مهددين الطلبة بالاعتقال.