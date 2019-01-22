أسرى "عوفر" يبدأون إضرابًا عن الطعام إحتجاجًا على الاعتداء عليهم

أعلن الأسرى في سجن "عوفر" اليوم الثلاثاء، إضرابهم عن الطعام، بسبب تكرار الاعتداء عليهم.

وتواصل قوات الاحتلال، لليوم الثالث على التوالي إغلاق أقسام الأسرى في معتقل "عوفر"، وسط عمليات قمع وتفتيش وتنكيل بحق الأسرى.

وأفاد نادي الأسير، إن 100 أسير في "عوفر" أصيبوا بجراح متفاوتة الخطورة؛ جراء اعتداء قوات قمع الاحتلال على أقسام الأسرى، موضحا انها استخدمت في اعتدائها على الأسرى الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز، وقنابل الصوت، والهراوات، والكلاب.

يذكر أن سجن عوفر يقبع فيه قرابة 1200 أسير من بينهم أقسام خاصة بالأسرى الأطفال.