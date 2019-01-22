"ناسا" تنصح عدم القلق بشأن سقوط الكويكبات

يزداد عدد الكويكبات التي تسقط على الأرض، لكن وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" تنصح بعدم القلق.

ووفقا لنتائج دراسة جديدة أجرتها وكالة الفضاء الأمريكية، فإن الكويكبات الكبيرة من 290 مليون سنة الماضية بدأت تتساقط على الأرض أكثر مما كانت عليه من 700 مليون سنة، بحسب "يورو نيوز".

وأشار البحث إلى أن الكويكبات الكبيرة تتساقط مرة كل مليون سنة، وتوصل العلماء إلى هذا الاستنتاج بعد دراسة الفوهات على سطح القمر التي تشكلت إثر الصدمات.

وقام رواد الفضاء الأمريكيون بجلب الصخور من الفوهات القمرية لتعيين عمرها.

ووجد فريق الباحثين أن هناك 29 فوهة على القمر عمرها 290 مليون سنة أو أصغر، وتسعة فوهات أخرى عمرها ما بين 291 مليون سنة و650 مليون سنة.

وتعد المسافة بين الأرض والقمر لا تكاد تذكر نسبة إلى حجم الكون، لذلك يمكننا أن نفترض أن عدد الكويكبات التي سقطت القمر نفسها التي سقطت على الأرض.

ويعتبر معظم العلماء أن الديناصورات انقرضت جراء سقوط كويكب 65 مليون سنة، وحجم الكويكب الأكثر خطورة، الذي سيمر قرب الأرض بعد 861 سنة، 1.3 كم.

ويذكر أن كويكب صغير حجمه 20 مترا وقع على الأرض في منطقة تشيلابينسك الروسية عام 2013.

وفي سياق آخر، قدر علماء "ناسا"، أن كويكب يوم القيامة "أبوفيس"، يمكنه أن يصطدم بالأرض عام 2068، أما في عام 2029 فسيقترب من الأرض بعشر مرات أكثر من بعد القمر عن الأرض.