الأسير الجريح عبد الله برغيش من مخيم جنين يدخل عامه الـ18 في الأسر

قال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، إن الأسير عبد الله ناجي برغيش من مخيم جنين دخل، اليوم الثلاثاء، عامه الـ18 داخل سجون الاحتلال، علما أنه محكوم بالسجن لـ 23 عاما .

وذكر ذوو الأسير برغيش ويقبع في سجن النقب الصحراوي، أن قوات الاحتلال ما تزال تحرم معظم أسرته من الزيارة ضمن سياسة العقاب التعسفي، لافته الى أن سلطات الاحتلال أصابته بعيار ناري أثناء اعتقاله.

يشار إلى أن مجموع الاسرى المحكومين بالمؤبدات 77 أسيرا، وما يقارب 170 أسيرا محكومين بالسجن أكثر من 20 عاما من محافظة جنين بينهم رائد السعدي من بلدة السيلة الحارثيه وهو عميد أسرى محافظة جنين.