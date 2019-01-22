من المقرر أن يتم اعادة فتح منتجع التزلج في جبل الشيخ اليوم الثلاثاء، بعد اغلاقه امام الزوار أمس الاثنين في اعقاب اشتباكات بين اسرائيل وقوات إيرانية في سوريا.

واعلن موقع "السياحة الشعبي" في "إسرائيل" عن اعادة افتتاحه عبر موقعه، وقال ان الجيش الاسرائيلي وافق على القرار.

ولم يسمح الجيش "الإسرائيلي" يوم الاثنين دخول الزوار الى منتجع التزلج في شمال مرتفعات الجولان، وسط مخاوف من تصعيد الاشتباكات العابرة للحدود.

وتأتي الخطوة بعد اعتراض نظام القبة الحديدية الإسرائيلي لصاروخ بر-بر إيراني اطلق باتجاه اسرائيل من سوريا. وبحسب وزير الاستخبارات يسرائيل كاتس، كان الهجوم الصاروخي يستهدف منتجع التزلج، الذي كان مليئا بالزوار حينها. ولكن تجنب مسؤولون عسكريون التأكيد على هدف الصاروخ، وقالوا انه قد يكون اما موقعا مدنيا او عسكريا في مرتفعات الجولان.